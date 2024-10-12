Назначены дополнительные поезда на Одессу

Укрзализныця назначает дополнительные рейсы поездов из столицы в Одессу.

Об этом сообщает УЗ.

«Усиливаем предложение мест под школьные каникулы и назначаем рейсы дополнительного поезда №115/116 Киев–Одесса–Киев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд №115/116 будет отправляться из Киева 27 октября в 8:26 и прибывать в Одессу в 18:22. В обратном направлении поезд будет отправляться в эту же дату в 10.14 и прибывать в Киев в 19.48.

Сервис продажи ж/д билетов booking.uz.gov.ua с 1 сентября прекратил работу. Клиенты могут и дальше покупать билеты онлайн через мобильное приложение Укрзализныци и новый сайт https://booking-new.uz.gov.ua/, а также в кассах вокзалов.

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