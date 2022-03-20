На 20 марта из Одессы назначен дополнительный эвакуационный рейс

Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на воскресенье, 20 марта.

Об этом сообщают Украинские железные дороги.

Так, согласно графика, дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте УЗ.

20 марта будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:



Одесса – Вапнярка – Одесса,

Одесса – Балта – Одесса,

Одесса – Раздельная – Одесса,

Одесса – Мигаево,

Одесса – Колосовка – Одесса.

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