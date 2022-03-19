Нужна срочная помощь животным в приюте под Одессой

Волонтёр Надежда Мельниченко обращается к неравнодушным одесситам срочно помочь в закупке корма для приютских животных.

«Заказанный корм для животных прибыл в Одессу, находится в отделении Новой почты, однако нам не хватает ещё 2900 гривен, чтобы его оплатить. Хранение до 25.03», — обращается Надежда с надеждой на помощь небезразличных к судьбе животных одесситов.

За три недели войны она прошла все бюрократические проволочки, чтобы получить его бесплатно, но «чуда не произошло»: «Нам так никто и не помог», — пишет волонтёр.

«Я знаю, что сейчас всем тяжело, но если у Вас есть возможность, поддержите нас, пожалуйста, любой посильной суммой!

Карта ПБ 5168742720188360 (Мельниченко Надежда)

Спасибо Всем, кто помогает!