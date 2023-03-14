Одесса получила партию генераторов из Саудовской Аравии

Одесская область получила очередную партию мощных генераторов от международных партнёров.

Как сообщает в Facebook пресс-служба Одесской облвоенадминистрации, помощь для Украины передана Королевством Саудовская Аравия.

«Прежде всего, благодарен Королевству Саудовская Аравия, которое передало помощь для нашего государства. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Офиса Президента Украины, Фонда Госимущества и благотворительного фонда UAIM Humanitarian Fund. Эти 27 мощных генераторов мы передадим для нужд объектов критической инфраструктуры Одесской области», — прокомментировал событие начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Одесса News информировала, что при содействии муниципалитета немецкого города-побратима Регенсбург три городские больницы Одессы в марте 2023 года получили от Мальтийской службы помощи медикаменты на общую сумму почти 500 тысяч евро.

Фото: ООВА

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