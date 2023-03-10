Одесские больницы получили помощь от международных партнёров на 500 тысяч евро

При содействии муниципалитета города-побратима Регенсбург три городские больницы Одессы получили от Мальтийской службы помощи медикаменты на общую сумму почти 500 тысяч евро.

Эта неправительственная международная организация оказывает гуманитарную помощь в медицинской сфере более чем в 30 странах, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

В присланной помощи — антибиотики, обезболивающие средства, другие лекарства и медицинское оборудование.

«За десять месяцев прошлого года лечение в медучреждениях Одессы прошли почти 4 тысячи военнослужащих, и за два месяца текущего года более тысячи пациентов получили качественную медицинскую помощь. Мы очень благодарны за поддержку, получаемую от наших международных партнёров», — отметила вице-мэр Одессы Светлана Бедрега.

Как сообщала Одесса News, в марте Одесская область получила от основателя и президента неправительственной организации Global Empowerment Mission Майкла Каппони 30 генераторов.

Фото и видео: «Одесса»

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