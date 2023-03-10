Одесские больницы получили помощь от международных партнёров на 500 тысяч евро

При содействии муниципалитета города-побратима Регенсбург три городские больницы Одессы получили от Мальтийской службы помощи медикаменты на общую сумму почти 500 тысяч евро.
Эта неправительственная международная организация оказывает гуманитарную помощь в медицинской сфере более чем в 30 странах, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.
В присланной помощи — антибиотики, обезболивающие средства, другие лекарства и медицинское оборудование.
«За десять месяцев прошлого года лечение в медучреждениях Одессы прошли почти 4 тысячи военнослужащих, и за два месяца текущего года более тысячи пациентов получили качественную медицинскую помощь. Мы очень благодарны за поддержку, получаемую от наших международных партнёров», — отметила вице-мэр Одессы Светлана Бедрега.
Как сообщала Одесса News, в марте Одесская область получила от основателя и президента неправительственной организации Global Empowerment Mission Майкла Каппони 30 генераторов.
Фото и видео: «Одесса»
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