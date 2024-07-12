Зеленский в США встретился с канцлером Германии: говорили о сроках военных поставок

В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства отметил критическую важность срочной поставки в Украину дополнительных систем ПВО на фоне целенаправленного уничтожения Россией важных объектов украинской гражданской инфраструктуры, включая энергетическую систему и медицинские учреждения.

«Заявление о поставке дополнительных систем Patriot важно, и мы благодарны Германии и партнёрам за такой шаг. В то же время, нам нужно больше помощи для противодействия российским ударам с воздуха: больше систем ПВО и самолёты F-16», – отметил он.

Лидеры осудили российскую атаку на детскую больницу «Охматдет». Президент поблагодарил за готовность Германии принять её пациентов.

Владимир Зеленский рассказал Олафу Шольцу о ситуации в воздушном пространстве и на фронте, в частности, на Харьковском направлении и востоке нашей страны.

Собеседники обсудили стратегии борьбы с носителями российских управляемых авиабомб и разведывательными дронами.

Отдельно уделили внимание результатам первого Саммита мира и предстоящим мероприятиям по их воплощению.

В ходе встречи также говорилось о практической реализации решения G7 о выделении Украине 50 млрд дол. за счёт замороженных российских активов.

Одесса News информировала, что Зеленский с рабочим визитом находится в Соединённых Штатах Америки для участия в мероприятиях 75-го саммита НАТО в Вашингтоне.

Фото: сайт Президента Украины

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