В США одесской писательнице предложили снять фильм по её сценарию

Одесская писательница, киносценаристка Ксения Заставская удостоена ещё двух наград, полученных в США, а также предложение снять фильм по её киносценарию «Стеф».

Об этом сообщила утром 12 сентября Ксения Заставская корреспонденту Одесса News.

«Спешу сообщить читателям издания Одесса News, а также всем, кому нравится моё литературное творчество, ещё о двух победах в Соединённых Штатах Америки. Главный приз получил мой киносценарий — он полный победитель, а второй мой сценарий — «Актриса» — удостоен золотого приза», — проинформировала писательница.

Также Ксения сказала нашему корреспонденту, что её «имя внесено в Зал Славы этого конкурса и передают сценарий одному из американских продакшнов».

«Так что теперь я победительница четырёх международных кинофестивалей и конкурсов киносценариев — в Нью-Йорке, Лондоне, Амстердаме и вот теперь вновь в США», — с гордостью сказала одесситка.

В комментарии о писательнице на американском сайте конкурса киносценариев написано: «Писатель Оксана Викторовна Присяжнюк, творческий псевдоним Ксения Заставская, окончила Одесский институт народного хозяйства (ныне Одесский экономический университет). Позже прошла курсы подготовки корреспондентов при редакции газеты «Вечерняя Одесса». Сценарному мастерству её научил одесский сценарист и педагог Дмитрий Костроменко».

Одесса News поздравляет Оксану с убедительными победами и напоминает читателям об интервью, которое в сентябре 2022 года Ксения Заставская дала нашему изданию.

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