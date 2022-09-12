Был всегда улыбчивым и справедливым: в Болградском районе простились с воином ВСУ

10 сентября жители посёлка Березино Тарутинской общины Болградского района провожали в последний путь своего героического земляка, 50-летнего солдата Ивана Гуденко, который 7 сентября погиб под Бахмутом Донецкой области от обстрела из РСЗО «Град».

Боец до последнего дыхания был верен присяге и был уверен в Победе, — сообщает информагентство «Юг.Today».

Родом Иван Гуденко из посёлка Березино, здесь окончил местную школу. При мирной жизни Иван работал в Тарутино на коммунальном предприятии по благоустройству, а затем перебрался в Одессу, где долгое время был сотрудником охранного агентства.

Около 5 лет назад подписал контракт в качестве механика-водителя боевой машины пехоты и вступил в ряды Вооружённых Сил. Воевал на востоке Украины, был дважды контужен. С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины поехал на передовую уже из Ужгорода Закарпатской области, где последние несколько лет проживал в связи со службой в ВСУ.

Коридором почёта встретили земляки кортеж с телом павшего защитника. Люди со слезами на глазах стояли на коленях. В посёлке вспоминают Ивана Гуденко только хорошим словом. Говорят, был всегда улыбчивым, справедливым и ответственным.

У погибшего воина остались две взрослые дочери – 29-летняя Евгения и 27-летняя Светлана. Похоронили солдата в родном посёлке Березино, где он родился, жил и создал свою семью.

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Как сообщала Одесса News, 4 сентября в Савранском районе Одесской области объявили день траура по погибшему во время российско-украинской войны Андрею Янкову.

Фото: Юг.Today

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