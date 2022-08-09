Киносценарий одесситки признан лучшим на фестивале в Нью-Йорке

Жюри Международного кинофестиваля в Нью-Йорке (США) признало лучшим в двух номинациях сценарий «Стеф» писательницы и сценаристки из Одессы Ксении Заставской.

Об этом сообщает в Facebook Департамент культуры и туризма Одесского горсовета.

«Искренне поздравляем нашу одесситку, выдающуюся сценаристку и писательницу, члена Рабочей Группы по вопросам развития кино при Одесском городском совете, нашу талантливую коллегу госпожу Ксению Заставскую с Победой её сценария «Стеф» в двух номинациях на Международном кинофестивале в Нью-Йорке!», — говорится в сообщении.

Ксения Заставская написала в Facebook, что её победа — это хорошая новость в такое тяжёлое время.

По её словам, ещё должны быть кубки, но пока она не знает, когда они будут переданы.

«Думаю, что уже после Победы. Кроме того, у всех победителей есть право на интервью. Этим правом обязательно воспользуюсь», — написала победительница конкурса.

Фото: Ксения Заставская/Facebook

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