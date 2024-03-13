81-летний Байден получил необходимое число голосов для выдвижения в президенты

Действующий президент США Джо Байден после праймериз в штатах Джорджия, Миссисипи и Вашингтон 12 марта набрал нужное число делегатов для выдвижения кандидатом на выборах президента Соединённых Штатов от демократов в ноябре.

Об этом написало издание ГОРДОН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Байдену для победы необходимо было набрать 1968 голосов делегатов, и он преодолел это число, когда стали поступать результаты первичных выборов в Джорджии.

81-летний Байден отметил, что «сейчас избирателям предстоит сделать выбор относительно будущего страны».

«Встанем ли мы на защиту нашей демократии или позволим другим разрушить её?», – сказал политик.

Для справки. Очередные президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых должны избрать 47-го президента США.

Одесса News информировала, что бывший президент США Дональд Трамп, который за свою прошлую каденцию успел получить два импичмента от Палаты представителей, объявил в ноябре 2022 года, что выдвигает свою кандидатуру от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года.

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