Дания объявила новый пакет военной помощи Украине на $337 миллионов

Правительство Дании объявило 12 марта новый пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

По данным Минобороны Дании, общая стоимость пакета составляет около 2,3 миллиарда датских крон (337 млн. долларов США).

Новый раунд помощи Дании Украине включает артиллерийские системы «Цезарь» и боеприпасы.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Данию за очередной пакет военной помощи Украине.

«Благодарен Премьер-министру Дании Метте Фредериксен, правительству и народу Дании за сегодняшнее объявление очередного пакета военной помощи Украине. Это один из важных результатов недавнего визита госпожи Премьер-министра в Украину и пример выполнения наших общих договорённостей. Артиллерия, миномёты и боеприпасы существенно усилят силы обороны в критически важное время. Ценим все 16 пакетов оборонной поддержки на сумму почти 5 миллиардов долларов США», — написал Президент Украины в соцсети Х.

Как отметил глава государства, каждый такой оборонный пакет спасает тысячи жизней украинцев.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен 23 февраля 2024 года во Львове подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Данией и Украиной.

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