В Одессе пожарным удалось спасти людей, но в с. Окны — нет

12 марта в доме по улице Бондаренко в селе Окны, что в Подольском районе на территории Окнянской общины, произошёл пожар.

По сообщению в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, 10 пожарных на 3-х спецмашинах выехали на место вызова.

По прибытию спасатели установили возгорание домашнего имущества на площади 12 м2 в летней кухне на территории частного домовладения и обнаружили тело 60-летнего хозяина дома.

Причина пожара и ущерб устанавливаются, — отмечают спасатели.

Сегодня, 13 марта, 25 пожарных на 6 спецмашинах отправились по вызову тушить огонь, охвативший квартиру на 2-м этаже дома по улице Героев Крут в Одессе.

«Менее чем через полчаса пожар удалось полностью ликвидировать на общей площади ~ 10 м.кв. При тушении пожара из квартиры спасены 2 пострадавших (мужчина 1976 года рождения и женщина 1932 года рождения), которые каретами скорой медицинской помощи в тяжёлом состоянии госпитализированы», — информируют спасатели.

Одесса News информировала о пожаре в марте 2024 года в машинном отсеке электровоза грузового поезда на одной из железнодорожных станций Раздельнянского района Одесской области.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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