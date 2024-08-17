За сутки в Одесской области произошло 69 пожаров: что горело

За последние сутки в Одесской области спасатели выезжали на ликвидацию 69 пожаров, в том числе 6 — в Одессе.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что наибольшее количество выездов — 52 — осуществлялось на ликвидацию возгорания сухой растительности на общей площади 50,4 Га.

«В Одесском районе, между сёлами Яськи и Маяки, на открытой территории и территории Нижнеднестровского национального природного парка продолжается горение камыша», — говорится в сообщении.

По оперативной сводке ГУ ГСЧС, на 6:00 утра наблюдается незначительное горение отдельными очагами на общей площади 2 га. Для обеспечения пожарной безопасности от ГСЧС на месте привлечены 2 единицы техники и 8 пожарных.

Также сообщается о пожаре утром 16 августа в селе Абрикосово Белгород-Днестровского района, где по улице Софиевская горел мусор на территории санкционированной свалки производственного кооператива «Экология». Пожарные оперативно ликвидировали пожар на общей площади 500 м². Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Днём этого же дня в селе Старая Еметовка Одесского района горела сухая трава и кустарники. Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Пожарные ликвидировали пожар на площади 17 га. Погибших и пострадавших нет. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

По информации Гидрометеорологического Центра Чёрного и Азовского морей, погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Одесса News информировала, что за предыдущие сутки спасатели зафиксировали 67 пожаров в Одесской области, в том числе в городе Одесса — 7. Из них 58 выездов — на возгорание сухой растительности.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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