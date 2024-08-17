17 августа часть жителей Одессы останется без света 

Часть одесситов 17 августа будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: 3-я Пересыпская, 5–15, 4-я Садовая, 6-8, 18-36, 5-я Пересыпская, 16-53, 6-я Садовая, 69-71, 8-я Пересыпская, 1-16, Балтская дорога, 25 – 40, Большая Садовая, 4 -36, 48, Южная дорога, 38, пер. Виктора Дихтиевского, 1–22.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря досрочному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась. Но дефицит мощности в системе сохраняется, поскольку страна-агрессор РФ постоянно атакует критическую инфраструктуру.

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