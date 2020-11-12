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  3. В пятницу, 13 ноября, многие одесситы останутся без света

В пятницу, 13 ноября, многие одесситы останутся без света

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13 ноября в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Альпинистов:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Аркадиевский переулок:  14/5 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Авария
Асеева Юрия переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Асеева Юрия переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Асеева Юрия переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Асеева Юрия переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Балтский 7-й переулок:  1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 9б, 10, 12, 12а, 13 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтский 1-й переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтский 4-й переулок:  2, 4, 5, 6, 6-3, 8, 9-11, 10, 11, 12, 14 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтский 3-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтская дорога:  25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 40а, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтский 6-й переулок:  1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21-а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтский 2-й переулок:  1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтский 8-й переулок:  1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтский 5-й переулок:  7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтский 8-й переулок:  1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтский 7-й переулок:  1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 9б, 10, 12, 12а, 13 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтский 3-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтская дорога:  25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 40а, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтский 5-й переулок:  7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтский 6-й переулок:  1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21-а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтский 4-й переулок:  2, 4, 5, 6, 6-3, 8, 9-11, 10, 11, 12, 14 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтский 1-й переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтский 2-й переулок:  1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтская дорога:  37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Балтская дорога:  37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Баркасный переулок:  1, 1а, 2, 4 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Баркасный переулок:  1, 1а, 2, 4 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Баркасный переулок:  1, 1а, 2, 4 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Баркасный переулок:  1, 1а, 2, 4 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Бехтерева:  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Битумная:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21-2, 21а 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Большевистский переулок:  3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 10 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Большевистский переулок:  3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 10 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Большевистский переулок:  3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 10 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Авария
Ветрогонова:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Винниченко Владимира:  42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Вишнёвая:  1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Вишнёвый переулок:  2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Газовая:  1, 2, 3, 4-1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Гарина:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Главная:  1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Главная:  1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Гладкова:  1, 2, 2а, 3, 3а, 3А, 3б, 4, 4а, 4А, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 33-1, 33а, 34, 35, 36, 41, 42А, 43а, 44, 48, 49в, 54, 56, 58, 64, 64а, 64б, 66, 72, 72а, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 112б, 114, 118, 118а, 120, 122, 124, 124а, 135, 149, 153б, 161, 161а, 163, 165, 167, 169, 171, 171а, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 201а, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 259а, 261, 263, 263а, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 277а, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 299а, 299б, 301, 305, 305а, 307, 309, 311, 319 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Главная:  1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Главная:  1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Грибоедова:  1, 1а, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Дальневосточная:  1, 3 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Демьянова:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Днепровская:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Добровольского пр-т:  1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Долинская:  13, 14, 14а, 17, 17-3, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 33/1, 33-1, 33-4 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Долинская:  13, 14, 14а, 17, 17-3, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 33/1, 33-1, 33-4 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Донецкая:  1, 1А, 2, 3, 4 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Жевахова гора:  4, 4а, 5, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11-1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37-39, 39, 41, 43, 43-1, 45, 45-2, 47, 49, 49-1, 51, 53, 53-2, 53-3, 55, 57, 59, 61, 61а, 67, 81, 92, 94 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Жевахова гора:  4, 4а, 5, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11-1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37-39, 39, 41, 43, 43-1, 45, 45-2, 47, 49, 49-1, 51, 53, 53-2, 53-3, 55, 57, 59, 61, 61а, 67, 81, 92, 94 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Жевахова гора:  17, 19, 92, 94 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Жевахова гора:  17, 19, 92, 94 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Жолио-Кюри:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Заболотного Академика:  79 10:00
13 ноя.		 16:00
13 ноя.		 Заплан.
Закарпатская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Закарпатская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Закарпатская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Закарпатская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Звонкая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Звонкая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Звонкая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Звонкая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Кавказская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Кавказская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Кавказская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Кавказская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Каманина:  1, 1/2, 1а, 1Б, 1Е, 1/27, 2, 2В, 3, 4, 19А, 19А/1, 20а, 21, 22, 22/1, 22/4, 22/8, 22/9, 22а, 22В, 22Н, 23, 23/3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24а, 24Б, 25 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Авария
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Карышковского:  2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, А, 10, 11, 12, 12-14, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 58, 60 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Карышковского:  2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, А, 10, 11, 12, 12-14, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 58, 60 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Карышковского:  3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Авария
Керченская:  8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Кольцевая:  8, 8/8, 8а, 9, 9А 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Авария
Конноармейская:  2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Котляревского:  1, 1а, 1б, 2, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5а1, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 12, 12а, 12в, 12г, 12д, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 21А, 23 9:00
13 ноя.		 19:00
13 ноя.		 Заплан.
Кривобалковская (Ровенская):  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Крылова:  1, 4, 5, 6, 6а, 6б 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Курская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 69б, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Леси Украинки:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  26, 28, 30, 32, 34 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  19, 19Б, 21, 22, 23, 24 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
36-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
36-я Линия (посёлок Котовского):  25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00
13 ноя.		 19:00
13 ноя.		 Заплан.
37-я Линия (посёлок Котовского):  17, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00
13 ноя.		 19:00
13 ноя.		 Заплан.
37-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
38-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3А, 6, 8, 12, 14, 16а 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
39-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
40-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
41-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
42-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
43-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
44-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
45-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
46-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
47-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
48-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
49-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
50-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
51-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00
13 ноя.		 19:00
13 ноя.		 Заплан.
51-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
52-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
52-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00
13 ноя.		 19:00
13 ноя.		 Заплан.
53-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00
13 ноя.		 19:00
13 ноя.		 Заплан.
53-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
54-я Линия (посёлок Котовского):  15 9:00
13 ноя.		 19:00
13 ноя.		 Заплан.
54-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7, 15 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
55-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Локомотивная:  1, 1а, 3, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Локомотивная:  1, 1а, 3, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Ломоносова:  13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Луцкая:  1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Льва Симиренко:  1, 2Д, 3, 3а, 5, 5А, 9, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 27, 28б, 29, 29б, 30, 30а, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37Б, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 47а, 49, 49а, 49б, 51, 51а, 57 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Маловского:  3, 3А, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32А, 262 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Марсельская:  38, 40, 42, 46-2, 46-3 10:00
13 ноя.		 16:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 3-я линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 1-я линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 72, 73, 74, 74а, 74Б, 75, 76, 76-78, 77, 77-1, 77-5, 77в, 77Д, 77Е, 77К, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 99, 99А, 100, 101, 103, 771, 774, 776 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 4-й переулок:  2, 4, 6, 8, 10 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 4-я линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 5-й переулок:  4, 6, 8, 9 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 6-й переулок:  4, 8, 9, 10, 11 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 7-й переулок:  5, 6, 7, 8, 9 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 9-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 8-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 2-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 3-й переулок:  4, 5, 6, 8, 10 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 2-я линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109-1, 109-2, 109а 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 5-я линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 6-й переулок:  4, 8, 9, 10, 11 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 5-й переулок:  4, 6, 8, 9 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 9-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 7-й переулок:  5, 6, 7, 8, 9 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 8-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 2-я линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109-1, 109-2, 109а 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 3-й переулок:  4, 5, 6, 8, 10 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 4-я линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 2-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 3-я линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 72, 73, 74, 74а, 74Б, 75, 76, 76-78, 77, 77-1, 77-5, 77в, 77Д, 77Е, 77К, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 99, 99А, 100, 101, 103, 771, 774, 776 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 1-я линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 5-я линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 4-й переулок:  2, 4, 6, 8, 10 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 9-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 1-я линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 8-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 5-я линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта 7-й переулок:  5, 6, 7, 8, 9 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта 3-й переулок:  4, 5, 6, 8, 10 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта:  42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 73, 75 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 1-я линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 3-я линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта 4-я линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта 5-я линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта 8-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта 9-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта 7-й переулок:  5, 6, 7, 8, 9 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 6-й переулок:  4, 8, 9, 10, 11 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 5-й переулок:  4, 6, 8, 9 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 4-й переулок:  2, 4, 6, 8, 10 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта 2-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 2-я линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 2-я линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта 5-й переулок:  4, 6, 8, 9 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта 6-й переулок:  4, 8, 9, 10, 11 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта 4-й переулок:  2, 4, 6, 8, 10 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта 3-й переулок:  4, 5, 6, 8, 10 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта 3-я линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
8 Марта 2-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
8 Марта 4-я линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Мелитопольская:  1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Мицкевича:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Мичурина площадь:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Мичурина площадь:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Мичурина площадь:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Мичурина площадь:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Морской переулок:  2, 12, 25, 29, 29А 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Авария
Навигационный переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Навигационный переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Навигационный переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Навигационный переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Нерубайская:  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Нерубайская/Училищная:  34 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Нефтяников 3-й переулок:  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Нефтяников 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Нефтяников 1-й переулок:  1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Огренича Николая (Чапаева):  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Огренича Николая (Чапаева):  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Огренича Николая (Чапаева):  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Огренича Николая (Чапаева):  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Оранжерейный переулок:  18А, 18Б, 18В, 18д, 18В1, 20, 20А, 20В, 22, 22а, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 26, 26А, 27а, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 43А 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 2-я улица:  32, 34 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 7-я улица:  6, 8, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14-1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 50а 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 3-я улица:  5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 8-я улица:  1, 4, 8, 10, 12, 14, 16 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 5-я улица:  16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 6-я улица:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12-2, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 3-я улица:  5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 5-я улица:  16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 6-я улица:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12-2, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 8-я улица:  1, 4, 8, 10, 12, 14, 16 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 7-я улица:  6, 8, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14-1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 50а 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Пересыпская 2-я улица:  32, 34 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Песчаный:  1, 2, 3, 4 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Песочная:  1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Победы:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Полевой 1-й переулок:  2, 4, 6, 10, 12, 14 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Прокатная:  1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Прокатная:  1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Прокатная:  1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Прокатная:  1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Раздольная:  1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Ракетная:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Рельефная:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Республиканская:  1, 1а, 1б, 1в, 1ж, 2, 2а, 2б, 2Б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7б, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45а, 47, 47а, 48, 49, 53, 54, 54б, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 152а, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 182а, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 210а, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 220а, 222, 223, 224, 225а, 226, 227, 228а, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 275а, 277, 281, 283, 285, 285а, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 305а, 307, 307а, 309, 311, 313, 313а, 313б, 315б, 317, 319, 321, 323, 323а, 325, 327, 329, 331, 337, 339, 343а 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Рихтера Святослава:  5, 9, 9а, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 19, 19д, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 25, 25а, 27, 27б 9:00
13 ноя.		 19:00
13 ноя.		 Заплан.
Рихтера Святослава:  29, 30, 31, 32, 33, 35к, 37, 39, 41, 43 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Ростовская:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Рыночная:  7 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Рыночная:  7 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Сахарова:  20 10:00
13 ноя.		 16:00
13 ноя.		 Заплан.
Серогодского:  1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Симферопольская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Соляная:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Степная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Студенческий 1-й переулок:  1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Студенческий 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Студенческий 3-й переулок:  2, 4, 6, 8 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Студенческий 4-й переулок:  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 15А 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Тепличная:  10, 13, 13а, 15, 18, 20, 20а, 22, 22а 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Терешковой Валентины:  20, 20А, 20В, 20А41 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Университетский переулок:  1, 2, 4, 4б, 6б 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Авария
Усатовская:  1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Училищная:  24, 25, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47 9:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Февральский 2-й переулок:  1, 1А, 5, 7, 7а 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Февральский 1-й переулок:  1, 3, 5, 7 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Февральская:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Февральская:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Февральский 2-й переулок:  1, 1А, 5, 7, 7а 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Февральский 1-й переулок:  1, 3, 5, 7 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Февральский 1-й переулок:  1, 3, 5, 7 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Февральский 1-й переулок:  1, 3, 5, 7 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Февральская:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Февральский 2-й переулок:  1, 1А, 5, 7, 7а 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Февральский 2-й переулок:  1, 1А, 5, 7, 7а 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Февральская:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Флотский 4-й переулок:  1 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Флотская:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Флотский 1-й переулок:  5, 7, 7а 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Флотский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Флотский 2-й переулок:  3, 4, 8 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Флотский 4-й переулок:  1 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Флотский 2-й переулок:  3, 4, 8 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Флотский 1-й переулок:  5, 7, 7а 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Флотская:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Флотский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Флотский 2-й переулок:  3, 4, 8 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Флотский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Флотский 4-й переулок:  1 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Флотский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Флотский 2-й переулок:  3, 4, 8 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Флотская:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Флотский 1-й переулок:  5, 7, 7а 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Флотская:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Флотский 1-й переулок:  5, 7, 7а 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Флотский 4-й переулок:  1 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Хаджибеевский 3-й переулок:  1, 1А, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Хаджибеевская дорога:  2, 4, 6, 8, 8А, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24-1, 25, 27а, 27в, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 39-1, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 107а, 123а, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 151а, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189-191, 191, 193, 193а, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 239а, 241, 241а, 241б, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 255а, 257, 261, 263, 265, 265а, 267а, 269, 271, 271а, 273, 275, 277, 277а, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 307а, 309, 311, 311а, 313, 315, 315а, 315в, 317, 317а, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 335а, 337, 339, 341, 341а, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 357а, 357б, 359, 361, 361а, 363, 365, 365а, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 377а, 379, 379а, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 427а, 429, 429а, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 453а, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 467а, 469, 471, 473, 473а, 475, 477, 479, 481, 481а, 483, 485, 485а, 487, 487а, 489, 491, 491а, 493а, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Хаджибеевский 1-й переулок:  7 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Хаджибеевский 2-й переулок:  10 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Хрустальный переулок:  2, 2А, 3, 4, 6, 10, 13 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Авария
Хуторская:  95Е 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Хуторская:  95Е 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Хуторская:  95Е 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Хуторская:  95Е 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Центральная:  2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 6-й переулок:  2, 6, 8, 8а, 10 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 5-й переулок:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 9-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 3-й переулок:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 8-й переулок:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 1-й переулок:  7, 13а 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 4-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 2-й переулок:  1, 3, 6, 7 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 9-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 2-й переулок:  1, 3, 6, 7 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 5-й переулок:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 6-й переулок:  2, 6, 8, 8а, 10 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 8-й переулок:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 3-й переулок:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 4-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 1-й переулок:  7, 13а 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 8-й переулок:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Чапаевский 5-й переулок:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Чапаевский 9-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Чапаевский 9-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 2-й переулок:  1, 3, 6, 7 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 6-й переулок:  2, 6, 8, 8а, 10 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Чапаевский 2-й переулок:  1, 3, 6, 7 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Чапаевский 1-й переулок:  7, 13а 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Чапаевский 1-й переулок:  7, 13а 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 6-й переулок:  2, 6, 8, 8а, 10 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 3-й переулок:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 8-й переулок:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 5-й переулок:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Чапаевский 3-й переулок:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Черноморский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 32а, 33, 34 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 5-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 19/10, 19-10 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32-2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 2-й переулок:  1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 9-й переулок:  6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 4-й переулок:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-А, 33, 35, 39, 41, 41-А, 43 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 7-й переулок:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, а, б 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 13-й переулок:  1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 121 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 10-й переулок:  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 6-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 8-й переулок:  1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9В, б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25-1, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44А/1, 44б, 46, 48, 50, 52, 54 16:00
13 ноя.		 18:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 13-й переулок:  1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 121 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 7-й переулок:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, а, б 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 6-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 8-й переулок:  1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9В, б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25-1, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44А/1, 44б, 46, 48, 50, 52, 54 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 9-й переулок:  6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 32а, 33, 34 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32-2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 5-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 19/10, 19-10 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 10-й переулок:  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 4-й переулок:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-А, 33, 35, 39, 41, 41-А, 43 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 2-й переулок:  1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34 8:00
13 ноя.		 11:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 6-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Заплан.
Черноморский 6-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00
13 ноя.		 20:00
13 ноя.		 Авария
Шестакова:  4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
Яблочная:  1, 1а, 1б, 2, 3, 4 9:00
13 ноя.		 17:00
13 ноя.		 Заплан.
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