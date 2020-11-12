Два одесских предприятия готовы изготавливать кислородные газификаторы для больниц

Два одесских предприятия — производственно-коммерческая фирма «Криопром» и ООО «Телекарт-Прибор» подтвердили возможность разработки и изготовления в Украине линейки отечественных кислородных газификаторов объёмом от 3-х до 20 м куб.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в Facebook после своего визита в Одесскую область.

«Находясь с рабочим визитом в Одесской области, провёл важную встречу с украинскими производителями, в рамках которой обсуждались вопросы разработки и изготовления отечественных газификаторов и концентраторов для обеспечения потребностей больниц кислородом», — написал чиновник.



Вице-премьер подчеркнул, что сегодня около 80% госпитализированных украинцев с диагнозом COVID-19 нуждаются в кислородной терапии, а медицинский кислород и аппараты искусственной вентиляции лёгких играют ключевую роль для их спасения.

Учитывая актуальность и важность этого вопроса для страны, во время предметной дискуссии с руководителями одесских предприятий, к которой подключился также представитель ГП «Производственное объединение» Южный машиностроительный завод», были обсуждены проблемы разработки и изготовления отечественных газификаторов и концентраторов для обеспечения потребностей больниц кислородом.

Производственники, используя свой производственный опыт, подтвердили возможность разработки и изготовления в Украине линейки отечественных газификаторов объёмом 3-20 м куб.



«Сейчас государство предпринимает шаги для обеспечения кислородными концентратами и кислородными баллонами украинские больницы. К выполнению этой важной задачи привлекается отечественный научный и производственный потенциал», — заверил Уруский.

Как сообщала Одесса News, 9 ноября мэр Одессы Геннадий Труханов передал медикам 44 современных кислородных концентратора New Life Intensity- 10 производства США.

Фото: Олег Урусский/Facebook