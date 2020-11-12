ОПЗ по аммиакопроводу «Тольятти-Одесса» получил 80 млн тонн жидкого аммиака

Государственное предприятие «Укрхимтрансаммиак» транспортировало 80 млн тонн жидкого аммиака в резервуары-хранилища Одесского припортового завода с момента запуска в октябре 1979 года магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия со ссылкой на руководителя ГП «Укрхимтрансаммиак» Вадима Трунова.

Такие объёмы зафиксированы на центральном пункте управления состоянием на 12 ноября 00 часов 27 минут, — проинформировал Трунов.

«Несмотря на стремительное развитие технологий и инноваций, одна из самых уникальных инженерных конструкций — аммиакопровод, и сегодня остаётся значимым для экономики и безопасности государства объектом, а предприятие входит в тройку лидеров-транспортировщиков аммиака в мире», — отметил Трунов.

По его словам, чтобы осовременить госпредприятие и оставаться надёжным транзитёром, необходимо продолжать модернизацию оборудования и коммуникаций магистрального аммиакопровода, проведение которой активно началось во втором полугодии этого года.

Отмечается, что предприятие по результатам января-сентября 2020 года направило в государственный бюджет Украины 968,2 млн грн рентной платы за транзитную транспортировку аммиака. Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В прошлом году были транспортированы рекордные транзитные объёмы аммиака — более 2,5 млн тонн.

Кстати. ГП «Укрхимтрансаммиак» — оператор украинского участка магистрального аммиакопровода «Тольятти — Одесса». Аммиакопровод транспортирует химическое вещество — жидкий аммиак в Одесский припортовый завод, откуда он поставляется на экспорт в страны Европы, Азии и США.

Как сообщала Одесса News, жёсткие карантинные ограничения в условиях пандемии коронавируса не повлияли на работу государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак».