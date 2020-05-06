Карантин не повлиял на работу аммиакопровода «Тольятти-Одесса»

Жёсткие карантинные ограничения в условиях пандемии коронавируса не повлияли на работу государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак», которое является одним из крупнейших мировых транспортировщиков аммиака и оператором магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

При этом предприятию удалось своевременно получить необходимые разрешения Гоструда Украины на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, сообщил руководитель ГП «Укрхимтрансаммиак» Максим Немчинов.

Как отмечается в сообщении, это позволит не только продолжать транспортировать аммиак в соответствии с производственными планами, но и обеспечить через раздаточные станции аммиакопровода «Тольятти-Одесса» украинских аграриев жидким аммиаком.

Подчёркивается, что полученные разрешения имеют пятилетний срок действия, «которые являются свидетельством безопасности, экологичности и надёжности трубопровода и его объектов. Их отсутствие парализовало бы предприятие — без этих разрешений дальнейшая работа ГП «Укрхимтрансаммиак» была бы невозможна».

«Кто-то, возможно, был откровенно заинтересован в не получении этих разрешений и в дальнейшем остановке магистрального аммиакопровода, поскольку по состоянию на начало ноября прошлого года структурное подразделение, отвечающее за охрану труда (на предприятии общей численностью 700 человек), было почти уничтожено и не имело в своём составе ни одного работника!» — отметил Немчинов.

Как сообщается, благодаря своевременной транспортировке запланированных объёмов аммиака госказна стабильно пополняется валютными поступлениями. «Например, в прошлом году, когда объёмы оттранспортированного аммиака были рекордными за все 40 лет, государственная казна получила более, чем 1,5 млрд грн налогов и других отчислений. А уже за 1 квартал текущего года (даже в экономически стрессовых условиях пандемии и некоторой корректировки цен и спроса на продукцию и услуги на мировых аммиачных рынках) казна пополнилась 310 миллионами грн только ренты, которые направило в бюджет ГП «Укрхимтрансаммиак», — говорится в сообщении.

«Важный аспект, в то же время через раздаточные станции магистрального трубопровода отечественные аграрии имеют возможность получать доступное и качественное удобрение — жидкий аммиак, который является едва ли не лучшим и самым эффективным в засушливых (как мы наблюдаем в последние годы) природных условиях. Отмечу — мы первые, кто пытается услышать потребности отечественных потребителей и расширять сотрудничество с ними», — подытожил Немчинов.



Как сообщала Одесса News, аграрии южных областей серьёзно пострадали от засухи.