Елене Зеленской захотелось узнать о барьерах, стоящих на пути украинцев

Супруга Президента Украины Елена Зеленская инициировала большой разговор с украинцами о безбарьерности в форме онлайн-опроса, который будет длиться два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Во время карантина миллионы людей получили опыт полной или частичной изоляции. Мы все ощутили барьеры. По сути, даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте — как в нашем обществе, в наших городах и сёлах жить людям с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими различиями. Для большинства из нас это — не навсегда. Но рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда», — отметила Зеленская.



Она акцентировала, что сотни тысяч украинцев постоянно живут за барьерами, которые сейчас ощутили все. Поэтому цель проекта — понять, с какими именно барьерами чаще всего сталкиваются украинцы.

Для этого на сайте www.bf.gov.ua стартовал всеукраинский онлайн-опрос, который будет длиться два месяца.

Опросник содержит семь важных вопросов, касающихся физических и психологических барьеров, а также барьеров, связанных с культурными и возрастными особенностями. Ответы украинцев, по мнению Зеленской, помогут определить, какие именно барьеры они считают самыми большими, а в дальнейшем — разработать план действий для их устранения.

«Любые барьеры можно убрать или сдвинуть, но сначала их надо осознать», — убеждена супруга Президента.

Партнёрами проекта выступили Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики Украины.

Как сообщала Одесса News, в апреле социологическая группа «Рейтинг» провела исследование, результаты которого подтвердили тяжёлое психоэмоциональное состояние жителей Украины в условиях карантина.

Фото и видео: Офис Президента Украины