Не знала или оговорилась: первая леди сказала, что скумбрия стоит 8 грн/кг

Супруга президента Украины Елена Зеленская, рассказывая в прямом эфире телеканала «1+1» о здоровом питании, сказала, что скумбрия в Украине стоит 8 грн/кг.

Видео опубликовали 29 декабря в YouTube на канале программы «Сніданок з 1+1».



«Главное правило – это самое простое. То есть сами приготовили, сами купили простые, не переработанные продукты. Хек стоил… Это был не хек. Это была замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, и она стоит где-то 8 грн за кг», – сказала Елена Зеленская.

Она добавила, что в её семье тоже едят такую рыбу.

Впоследствии в Facebook супруга президента написала, что оговорилась, и поблагодарила зрителей за внимательный просмотр эфира.

«Во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 грн за 100 г. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра. А вот правильным остаётся то, что скумбрия – очень полезный продукт. Особенно запечённая в фольге с травами. Попробуйте», – написала первая леди.



Кстати. В октябре в кулуарах Верховной Рады нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко рассказал журналистам, как ходит за продуктами на Бессарабский рынок в Киеве и покупает там говядину от 20 грн/кг и гречку от 12 грн/кг.

Как сообщала Одесса News, по инициативе Елены Зеленской в Украине 1 января завершается переходный период по внедрению новых стандартов школьного питания и состоится переход на новое меню.

Фото: Facebook

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