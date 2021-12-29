Украинские школы с января переходят на новые стандарты питания

В Украине 1 января завершается переходный период по внедрению новых стандартов школьного питания и состоится переход на новое меню.

Об этом сообщила супруга Президента Елена Зеленская в Facebook.

“Обратный отсчёт до полного перехода на новое меню в рамках реформы школьного питания начат. До него остаётся всего три дня, потому что с 1 января 2022 года для школ заканчивается переходный период по внедрению новых стандартов”, — отметила первая леди.

По её словам, подготовительная работа по переходу на новые стандарты длилась более года, начиная с первых исследований, когда выяснили масштаб проблемы с чрезмерным потреблением субпродуктов, газированных напитков, избытком сахара, соли и жиров и разработали новое меню – с овощами, фруктами, блюдами, которые полезны и вкусны одновременно.

Зеленская напомнила, что на законодательном уровне были закреплены интересы детей с диетическими потребностями; началась модернизация устаревших пищеблоков – изменения касались не только ремонта и оборудования, но и технологических процессов.

Супруга Президента отметила, что на протяжении осени 2021 года проводилась разъяснительно-просветительская работа, региональными форумами «Реформа системы школьного питания» (состоялись в Буче, Одессе, Днипре и Львове) было охвачено три тысячи участников из 24 областей, а также запущен информационный портал «Знаїмо» («Знаємо, що їмо» – о сознательном питании в школе и дома).

“Рада также сообщить о старте коммуникационной кампании по здоровому питанию совместно с ЮНИСЕФ. Её лозунг: «Главное – что внутри» (нашей корзины в супермаркете, холодильнике, тарелках)”, — отметила Зеленская.

Она подчеркнула, что задача кампании – повысить осведомлённость среди школьников и родителей о здоровом питании, донести сообщение о правильных пищевых привычках, повлиять на пищевое поведение всех поколений.

“Ведь за годы работы наша цель значительно расширилась: мы хотим изменить не только то, что на столах, но саму культуру питания маленьких и взрослых украинцев, их пищевые привычки. Поэтому с 1 января вовсю запускаем не просто реформу питания, а реформу мышления: от мгновенного удовольствия – до осознанного и внимательного подхода к потребностям своего организма, души и разума”, — подчеркнула супруга Президента.

Как сообщала Одесса News, реформа школьного питания начата по инициативе супруги Президента. В мае этого года представлено обновлённое меню для школьных столовых. Оно рассчитано на 4 недели, включает в себя 160 блюд. Также увеличено количество фруктов и мяса в рационе.

В следующем году на реформу системы школьного питания, в частности, на модернизацию пищеблоков, будет выделено 1,5 млрд грн.

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