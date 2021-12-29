Одесская прокуратура 11 лет занимается «глубоководной» аферой

По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры Киевский районный суд г.Одессы 28 декабря избрал бывшему депутату Одесского городского совета, подозреваемому в завладении бюджетными средствами при строительстве объекта «Глубоководный выпуск» в акватории Чёрного моря, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Такое решение суда даёт право прокуратуре начать в отношении бывшего депутата процедуру экстрадиции, — сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идёт об одесском олигархе Руслане Тарпане, который уже несколько лет скрывается от правоохранительных органов за границей, и теперь новое судебное решение даёт прокуратуре право начать в отношении бизнесмена процедуру экстрадиции.

По данным следствия, в 2010-2012 годах члены организованной преступной группы под руководством бывшего депутата, злоупотребляя служебным положением, с использованием поддельных документов и ряда подконтрольных организатору юридических лиц, завысили объёмы, стоимость материалов и работ при строительстве объекта «Глубоководный выпуск» в акватории Чёрного моря, тем самым завладев более 244 миллионами гривен бюджетных средств.

В дальнейшем, членами преступной группировки, по предварительному сговору с другими лицами, легализовано более 216 миллионов гривен, полученных в результате вышеприведённых сделок.

Наряду с этим, велась целенаправленная исковая деятельность, в ходе которой в органы государственной власти обращались представители предприятий, задействованных в преступной схеме, с исками о возмещении «несуществующих» расходов за счёт средств бюджета. Указанные действия следствием квалифицированы как покушение на завладение бюджетными 177 миллионами гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в число фигурантов по этому делу попали депутат Одесского облсовета — руководитель предприятия «Билд–Про», занимавшегося разработкой «Глубоководного выпуска», — Вадим Теплицкий, бывший директор местного филиала ГП «Укргосстройэкспертиза» Вячеслав Шандрык, а также главный инженер проекта Юрий Вельчев.

В ноябре 2021 года подозреваемого Руслана Тарпана объявили в международный розыск.

Одесский проект «Глубоководный выпуск» реализовывался в 2010-2011 годах — прокладка от станции биологической очистки «Северная» трубы по морскому дну для слива стоков в море не у берега, а на расстоянии в нескольких километрах от него. Строительством занялись структуры ныне беглого строительного магната Руслана Тарпана (работы финансировались из госбюджета, причём сметная стоимость их превысила миллиард гривен). Проект, однако, так и не завершился: тогдашний президент Украины Виктор Янукович обвинил организаторов процесса в разбазаривании бюджетных средств, после чего финансирование было заморожено.

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