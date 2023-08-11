Из зала одесского суда: 7 лет проведёт за решёткой растлитель 9-летних девочек

Житель Подольского района Одесской области признан виновным в развращении малолетних девочек.

О решении суда сообщает Одесская облпрокуратура.

Прокурорами в суде доказано, что мужчина в конце декабря прошлого года, находясь в доме своего знакомого в одном из сёл Подольского района, совершил развратные действия физического характера в отношении 9-летней дочери хозяина дома и его 9-летней подружки.

Отмечается, что свою вину обвиняемый в судебном заседании не признал.

Сведения об осуждённом внесены в Единый реестр лиц, осуждённых за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года житель Одесской области судом признан виновным в изнасиловании малолетней, а также в кражах, за что приговорён к 15 годам лишения свободы.

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