На оккупированной ЗАЭС произошла утечка потенциально радиоактивной воды

На 4-м блоке находящейся под контролем российских оккупантов Запорожской атомной электростанции произошёл инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй.

Об этом утром 11 августа сообщила НАЭК «Энергоатом».

«В результате вывода 4-го энергоблока временно оккупированной Запорожской АЭС в «горячее» состояние в нарушение условий лицензии и требований «Энергоатома» произошёл инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй. Радиологического выброса в окружающую среду не было. Это произошло из-за нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Следовательно, оккупационное руководство начало перевод 4-го энергоблока ЗАЭС в состояние «холодный останов», – сказано в сообщении.

По данным компании, в течение следующих трёх дней захватчики переведут 6-й энергоблок ЗАЭС в «горячий останов», что является очередным нарушением условий лицензии и требований «Энергоатома».

«Некомпетентное нелегитимное «руководство» ЗАЭС от «Росатома» последовательно выводит блоки захваченной станции из строя. И это преступление с преднамеренным повреждением оборудования 4-го энергоблока, которое привело к нарушению целостности уже трёх из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечки потенциально радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждение дорогостоящего оборудования первого контура будет расследовано» , – заявил президент «Энергоатома» Пётр Котин.

Котин также сообщил, что повреждённая ранее высоковольтная линия связи 750 кВ отремонтирована, и вечером 10 августа ЗАЭС вновь подключили к основной линии питания.

Как сообщала Одесса News, ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор находится под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергоснабжения.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства, которые периодически меняются.

Украина настаивает на выводе российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, «мир остаётся на грани радиационной катастрофы».

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