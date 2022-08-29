Авария на ЗАЭС может покрыть радиацией часть юга Украины и юго-запад России 

Национальная атомная электрогенерирующая компания «Энергоатом» смоделировала возможное направление радиационного облака в случае, если бы на Запорожской атомной электростанции произошла авария: оно накрыло бы южные регионы Украины и часть территории РФ.

Об этом сообщила пресс-служба «Энергоатома» в Telegram.

«Радиационное облако в случае тяжёлой аварии на Запорожской АЭС в соответствии с розой ветров на понедельник, 29 августа 2022 года, может накрыть часть юга Украины и юго-западные регионы России. В случае аварии на одном из энергоблоков ЗАЭС облако распространения радиации будет двигаться по ветру к юго-востоку в сторону России», – сообщили в «Энергоатоме» со ссылкой на прогноз Госатомрегулирования Украины.

В компании отметили, что населению на потенциально опасных территориях показано проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости, а в случае её появления – применять защитные средства для органов дыхания. Также рекомендуется провести герметизацию помещений (окон, дверей), отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и другое; ввести специальные режимы работы школ и детских садов, организовать санитарные барьеры на входах в помещения, включающие снятие верхней одежды и переобувание.

«Кроме того, на потенциально опасных территориях рекомендуется принять меры по герметизации и упаковке продуктов питания, воды, белья, документов и ценных вещей, ограничить лесопользование и не нарушать запрет на охоту и рыбную ловлю в местных водоёмах. Для предотвращения опыления на открытых местностях рекомендовано проведение дезактивации территорий, а также введение специальных ограничений для автотранспорта по выезду на обочину, движения по дорогам без жёсткого покрытия», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем. В июле «Энергоатом» сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа из-за пожаров на складах с золой Запорожской ТЭС возникли перебои на последней (четвёртой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три другие линии связи были повреждены российскими обстрелами раньше. Отключились два последних продолжавших работу энергоблока станции, и Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети.. Позднее ЛЭП восстановили.

Один из энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к украинской энергосистеме 26 августа в 14.04, в этот же день в 21.15 подключили второй энергоблок.

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