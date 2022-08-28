Украинские дунайские порты интенсивно загружают суда зерном

За прошедшие сутки в направлении украинских дунайских портов прошли 11 судов с 45-ю тысячами тонн зерна.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

«За прошедшие сутки, 27 августа, в направлении украинских дунайских портов («Измаил», «Рени» и «Усть-Дунайск») через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 судов, общий объём которых 45 тыс. тонн. Это рекордный показатель с 24 февраля, начала полномасштабного вторжения России», — говорится в сообщении.

В частности, сообщается о проходе через устье Быстрое судового хода р. Дунай – Чёрное море 7 судов, через румынский канал Сулина – 4.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, с марта через дунайские порты уже перевезено свыше 4 млн тонн зерна — на данный момент это больше, чем всеми другими видами транспорта. Мининфраструктуры продолжает совершенствовать экспортную логистику на Дунае — создаются условия для беспрепятственного сообщения между портами по железной дороге, в том числе благодаря обеспечению прямого железнодорожного сообщения.

«При условии системных инвестиций и выполнения программы модернизации портов на Дунае можно увеличить их мощность до 25 млн тонн грузов в год. Кстати, уже стартовал совместный проект Министерства инфраструктуры и ЕБРР по исследованию экспортной логистики в Бессарабии. Через два месяца мы получим предложения для планирования государственных, государственно-частных и частных инвестиций, международных проектов и проектов за средства международных финансовых организаций», — отметил Кубраков.

Как сообщала Одесса News, 22 августа по восстановленному участку железной дороги Березино — Басарабяска, который соединил Украину и Молдову в обход Приднестровья, был отправлен первый грузовой поезд.

Фото: Минфраструктуры

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