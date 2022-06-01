Макрон ищет пути по деблокированию Одесского порта

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину инициировать в ООН резолюцию о снятии российской блокады Одесского порта, чтобы позволить экспорт украинских зерновых, которые там заблокированы.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в конце заседания Европейского совета в Брюсселе, пишет Укринформ.

«В дискуссии, которую мы имели с (канцлером Германии) Олафом Шольцом в прошлую субботу, я предложил президенту Путину, что мы выступаем с инициативой резолюции в Организации Объединённых Наций, чтобы дать очень чёткие рамки для этой операции», — заявил Макрон.

«Я надеюсь, что последующие дни и последующие недели позволят урегулировать эту ситуацию», — отметил он.

Как сообщала Одесса News, из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попали 7 млн ​​тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечёт за собой мировой продовольственный кризис и рост инфляции.

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