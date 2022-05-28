О чём 45 минут говорил австрийский канцлер с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер 27 мая провёл 45-минутный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Нехаммер сообщил на брифинге, его цитирует Kleine Zeitung, пишет издание ГОРДОН.

По словам канцлера Австрии, разговор с Путиным был «серьёзным и напряжённым».

В вопросе обмена пленными, отметил Нехаммер, глава Кремля продемонстрировал готовность вести переговоры с Украиной. Путин также согласился предоставить Международному комитету Красного Креста доступ к украинским военнопленным, добавил глава правительства Австрии.

«Российский президент заверил, что должен быть предоставлен доступ Международному Комитету Красного Креста к военнопленным. Он также потребовал, чтобы противоположная сторона также предоставила такой доступ к российским военнопленным в Украине. Но здесь я могу заверить, что с украинской стороны свободный доступ для МККК был подтверждён ещё полтора месяца назад», – заявил Нехаммер.

Австрийский канцлер проинформировал, что Путин «подал сигналы» о намерении разблокировать украинские порты для вывоза зерна.

Канцлер отметил, что важной темой переговоров был вопрос создания для этого так называемых «зелёных коридоров». По его словам, сейчас есть разные варианты на этот счёт со стороны ООН и ЕС. В то же время очень важна разблокировка морского пути для вывоза зерна из Украины через её порты. Для этого, как добавил Нехаммер, необходимо будет добиться какого-либо соглашения между Украиной и РФ при международном посредничестве.

Нехаммер отметил, что в разговоре с Путиным он напомнил о готовности генсека ООН Антониу Гуттериша, с которым у него был отдельный разговор, стать «посредником и контактным лицом» с целью обеспечения функционирования экспорта зерна через безопасные коридоры. Канцлер указал на то, что некоторые морские порты Украины с целью обороны были заминированы, и поэтому есть вопрос, что произойдёт после их разминирования – «не воспользуется ли военно-морской флот России этой возможностью для проведения военной операции».

«С российской стороны, по крайней мере, было заявлено, что этого не будет сделано. Но мы все знаем, что во время войны может быть всё. Поэтому здесь потребуется для соблюдения также международное сопровождение», — заявил он.

По сообщению Укринформа, Карл Нехаммер предупредил Путина, что правительство Австрии заберёт у Газпрома крупное подземное хранилище в Гайдахе, если российский газовый монополист его не будет использовать. Подземное газохранилище в Гайдахе близ Зальцбурга — второе по размеру в Центральной Европе. Оно может вместить четверть годового запаса газа Австрии.

По данным австрийских СМИ, хранилище, принадлежащее российской компании Газпром, пока пустует. При этом там должен храниться стратегический запас, необходимый Австрии в случае возможной остановки поставок газа.

«Что касается вопроса газа, то он был поднят Путиным — что все поставки будут полностью выполняться. Я ему указал на то, что если Газпром не будет использовать хранилище в Гайдахе, то потеряет его, и он будет передан в пользование другим поставщикам», — заявил Нехаммер.

Как заявил федеральный канцлер Австрии, Путин остаётся привержен своей военной логике в отношении Украины.

«Он всё еще находится в своей военной логике и своём нарративе», — заявил Нехаммер, отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Путина по войне в Украине со времени их последнего разговора полтора месяца назад.

По словам австрийского канцлера, когда в разговоре речь заходила о войне в Украине, то Путин пытался перекладывать вину на Запад за глобальные последствия этой войны — «что мы сами, Европа, виноваты в том, что эта ситуация на энергетическом рынке и в продовольственном обеспечении мира вызвана нашими санкциями». «Я ему указал на то, что не было бы никаких санкций, если бы не было войны», – заявил Нехаммер.

Однако, как добавил канцлер, тогда включается военная логика Путина, указывающая на невыполнение мирного Минского процесса и игнорирование Западом российских интересов. Со своей стороны Нехаммер указал Путину, что все эти вопросы «надо обсуждать на международном уровне», а не использовать как повод для начала войны и причинения страданий украинцам.

Нехаммер также рассказал, что не обсуждал с Путиным мирное урегулирование в Украине, поскольку это должно происходить только с участием Украины и «нужно учитывать то, чего хочет Украина», которая сейчас является жертвой.

Канцлер отметил, что Австрия — страна с политикой активного нейтралитета, а это означает, что она «говорит со всеми сторонами конфликта», но одновременно имеет «чёткую позицию, когда речь идёт о том, кто агрессор».

«Австрия чётко позиционирует себя в этом конфликте. Мы стоим на стороне Украины. Мы называем тех, кто ответственен за то, что сейчас идёт война – это Российская Федерация, это российская армия», — заявил Нехаммер.

Как сообщала Одесса News, Премьер-министр Италии Марио Драги заявил после телефонного разговора 26 мая с президентом РФ Владимиром Путиным, что его страна хочет восстановить экспорт украинского зерна, заблокированного российскими оккупантами в портах Чёрного моря.

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