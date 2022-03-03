У России осталось 4 дружественные страны — Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея

Результаты голосования в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину, свидетельствуют об «одиночестве» России в мире.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 марта в Facebook.

«Россия, Сирия, Северная Корея, Беларусь, Эритрея – это единственные страны, которые проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Агрессия против Украины». Так выглядит одиночество России в мире. 141 государство ООН проголосовало за резолюцию. Это рекордное с 2014 года количество голосов за украинскую резолюцию. При том, что текст максимально жёсткий. Так выглядит антивоенная коалиция за Украину», – написал он.

Кулеба отметил, что резолюция констатирует наличие агрессии, требует от России прекратить огонь и вывести войска из Украины за пределы международно признанных украинских границ, то есть включая Крым и ОРДЛО.

«Эта резолюция является не только важным политическим сигналом изоляции России и фиксацией её преступлений, включая агрессию. Её также используют в международных судах. Мы победим», – заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал принятие резолюции в своём видеообращении.

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