Зеленский в новом видеообращении: Для украинцев эта война — Отечественная

Для украинцев нынешняя война — Отечественная, и российские захватчики получают и будут получать яростный отпор.

Об этом сказал Президент Украины в своём новом видеообращении к украинцам, опубликованном в Теlеgram-канале Офиса Президента.

«Куда бы они (российские военные. – Ред.) ни зашли – их повсюду будут уничтожать, у них не будет здесь покоя, у них не будет здесь еды, у них не будет здесь ни одной тихой минуты, оккупанты получат от украинцев только одно – отпор, яростный отпор, они навсегда запомнят, что мы своего не отдаём, они запомнят, что такое Отечественная война… Да, для нас, украинцев, это Отечественная война… Мы знаем, как начинаются отечественные войны, и знаем, чем они заканчиваются», – сказал Президент.

Он добавил, что украинский народ за неделю сломал планы врага, планы, которые строились годами, подло просчитанные с ненавистью к нашей стране, к нашим людям. Но мы остановили врагов и бьём. Наши военные, пограничники, наша терроборона, даже простые фермеры берут в плен российских военных ежедневно.

Президент подчеркнул, что моральное состояние врага всё больше ухудшается, всё больше российских военных убегают обратно в Россию от всех, кто выгоняет врага «джавелинами», «стугнами», пушками, танками, самолётами, вертолётами, всем, что стреляет. «Но украинцы бьют врага и без оружия. Я искренне восхищаюсь героическими мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя, других городов и сёл Украины, которые не пускают оккупантов, перекрывая им всё, перекрывая дороги. Люди выходят перед вражеской техникой, это крайне опасно, но как это мужественно! Это тоже спасение», — сказал Зеленский.

Он добавил, что если захватчики и зашли в какой-то город, то лишь временно, и их выгонят с позором, как делают простые люди, изгоняющие окупантов из продуктовых магазинов, когда российские военные пытаются найти себе еду. «Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой», — подчеркнул Зеленский.



Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в интервью болгарскому телевидению, что «мы не звали сюда вооружённые силы РФ и не ожидали их. Мы расцениваем это как вероломное нападение на нашу страну».

Видео и фото: Офис Президента

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