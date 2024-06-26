Зеленский приехал на Донбасс 

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположении 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, воюющей на Покровском направлении.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства заслушал доклады Главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины Александра Сырского, командующего Объединёнными силами Андрея Гнатова, заместителя командира 110-й ОМБр и командиров 31-й и 47-й отдельных механизированных бригад, ведущих боевые действия на соседних линиях обороны.

Президенту доложили об оперативной ситуации на Покровском направлении, в полосах ответственности бригад и проинформировали о намерениях российских оккупантов.

«Боевые действия на Покровском направлении наиболее интенсивны. Заместитель командира 110-й ОМБр Дмитрий Белый рассказал, что российские войска совершают от 15 до более 30 штурмов в сутки. Он также проинформировал о первоочередных потребностях подразделения», — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский пообщался с воинами подразделений и отметил их ратный труд государственными наградами.

«Имею честь быть сегодня здесь и поблагодарить вас за защиту нашего государства, поблагодарить ваших побратимов, которых сейчас здесь нет, от всех нас, от всего народа Украины. Берегите себя. Вашим родным и близким – также здоровья и крепости. Спасибо за то, что вы ежедневно делаете для того, чтобы Украина у украинцев была», – отметил Глава государства.

Одесса News информировала, что Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединёнными силами Вооружённых сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

Фото: сайт Президента Украины

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