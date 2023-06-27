Байден прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер» в России

Президент США Джо Байден в своём первом комментарии о попытке мятежа признанной в мире преступной организацией ЧВК «Вагнер» в России заявил, что Запад не имеет никакого отношения к этому.

Его цитирует CNN, пишет издание ГОРДОН.

Байден предположил, что ещё слишком рано говорить о том, как будет развиваться ситуация в будущем, подчеркнув, что будет следить за тем, чтобы союзники и партнёры имели единое понимание того, как реагировать на ситуацию.

В выходные Байден не комментировал события в России. В субботу, 24 июня, он проконсультировался с европейскими союзниками по телефону по этому вопросу.

«Мы должны были убедиться, что у Путина нет повода обвинять в этом Запад или НАТО. Мы ясно дали понять, что не причастны. Мы не имели к этому никакого отношения. Это было частью борьбы внутри российской системы», – сказал Байден.

По его словам, американские союзники в Европе согласны с этой стратегией. На выходных президент США говорил с лидерами Франции, Германии, Великобритании, Канады и Украины.

Как сообщала Одесса News, 23–24 июня в РФ владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин организовал мятеж, назвав его «маршем справедливости», Путин сказал, что это попытка военного мятежа. Утром 24 июня владелец ЧВК заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день сказал, что передумал и разворачивает колонны ЧВК «в обратном направлении».

Заявление пресс-службы Пригожина было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании «кризиса» заявила пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко.

24 июня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин «уйдёт в Беларусь», а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 26 июня росСМИ выяснили, что дело в отношении создателя ЧВК «Вагнер» не закрыто.

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала его первое после мятежа аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy