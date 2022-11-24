24 ноября удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов.

Это 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 — ГПСУ, 2 — из Теробороны. Среди них есть военнослужащие, оборонявшие Мариуполь, а также ЧАЭС и остров Змеиный.

СБУ обнародовала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена пленными.

«Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента и вернуть из плена каждого украинца!» — отметили в СБУ.

Фото: Андрей Ермак/Теlegram

Видео: СБУ

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