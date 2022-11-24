Верховной Раде предлагают запретить в Украине Русскую православную церковь

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете деятельности в Украине Русской православной церкви и связанных с ней религиозных организаций.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроектом №8221 «Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций» предлагается запретить деятельность на территории Украины Русской православной церкви, религиозных организаций (объединений), непосредственно или как составные части другой религиозной организации (объединения), входящие в структуру или являющиеся частью РПЦ, а также религиозных центров (управления), входящих в состав или признающих (декларирующих) в какой-либо форме подчинение в канонических, организационных, других вопросах русской православной церкви.

При этом предполагается, что все сделки, связанные с использованием имущества (аренды, найма, лизинга и т.п.), срок действия которых не истёк, заключенные между резидентами Украины с соответствующей запрещённой иностранной религиозной организацией, а также с юридическими лицами, собственником, участником, акционером которых он является, прекращаются досрочно.

Кроме того, согласно законопроекту, устанавливаются особенности наименования религиозных организаций, в частности, возможность организации использовать в своём названии или наименовании слово «православный» или «православная» в падежах исключительно в случае, если эта религиозная организация в канонических и организационных вопросах подчинена Православной церкви Украины.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать продолжению деколониальной политики Украины, избавлению от имперского влияния Российской Федерации, а также укреплению национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.

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