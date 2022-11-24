Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский 24 ноября провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Отмечается, что Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, отдельно проинформировали о действиях на Донецком направлении.
Также были заслушаны доклады руководителей разведки о планах врага на ближайшее время.
Участники заседания проанализировали обеспечение сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами, а также актуальные потребности войск для прохождения зимнего периода.
Кроме того, члены Ставки рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины и ликвидацию последствий недавних ракетных ударов России. Отдельно остановились на вопросе обеспечения стабильности связи в условиях войны, в частности, путём перехода на автономное энергопитание.
Также была продолжена работа по защите объектов критической инфраструктуры от российских атак. В этом контексте подчёркивается необходимость усиления сотрудничества с партнёрами Украины для формирования эффективной противовоздушной обороны.
В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующие войсками оперативных направлений.
Также к заседанию Ставки присоединились министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
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