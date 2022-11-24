Украина 23 ноября пережила блэкаут

Страна вчера, 23 ноября, пережила блэкаут.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, атомные электростанции Украины будут работать сегодня, 24 ноября, вечером, после чего ожидается сокращение дефицита электроэнергии.

«Украина вчера пережила блэкаут. Объединить энергосистему после ракетных ударов удалось только к утру», — сказал министр.

В компании «Укрэнерго» подчеркнули, что Украина от 11 октября не осуществляет экспорт электроэнергии ни в одну страну, в том числе и в Молдову, однак свет там исчез, поскольку «из-за российских атак произошёл скачок частоты в нашей технически совместной энергосетью, который повлёк потерю связи Молдовы с электрической сетью Европы, откуда страна получает долю электрической энергии», — говорится в сообщении.

По информации Днепропетровской областной военной администрации, спасатели подняли на поверхность все 3 тысячи горняков в Кривом Роге и Павлоградском районе.

«Укрзализныця», несмотря на отключение света и ракетные обстрелы, продолжает движение поездов, но с опозданием.

В Одессе из-за отсутствия электроэнергии на некоторых насосных станциях без воды остаются потребители микрорайона «Застава», Межлиманное. В Суворовском районе водоснабжение возобновлено.

«Работаем бесперебойно совместно с энергетиками для скорейшего восстановления услуг. Просим потребителей сохранять спокойствие и всегда в домах иметь запас питьевой воды, ведь в стране война. Вместе мы сильнее!», — обратился к одесситам филиал Инфоксводоканал.

Как информировала Одесса News, из-за ракетных обстрелов 23 ноября Одесса была временно обесточена. К вечеру свет появился в некоторых районах города, но 24 ноября «Укрэнерго» вновь отключило город от электроснабжения.

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