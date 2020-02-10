Кому в Одессе 11 февраля отключат воду

В связи с необходимостью проведения работ по замене аварийного участка водопровода по адресу: Французский бульвар, 2 в Одессе некоторым потребителям города отключат воду.

Как сообщает филиал «Инфоксводоканал», водоснабжение будет в этот день прекращено с 09:00 до 21:00 по таким адресам:

— Французский бульвар, 2-52, 1-87,

— пер. Шампанский,

— пер. Госпитальный,

— ул. Азарова,

— пер. Кренкеля,

— пер. Каркашадзе,

— пер. Дунаева,

— пер. Удельный,

— пер. Санаторный,

— пер. Спортивный,

— ул. Уютная,

— ул. Отрадная,

— ул. Морская.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).