MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Кому в Одессе 11 февраля отключат воду

Кому в Одессе 11 февраля отключат воду

-отключение.jpg

В связи с необходимостью проведения работ по замене аварийного участка водопровода по адресу: Французский бульвар, 2 в Одессе некоторым потребителям города отключат воду.

Как сообщает филиал «Инфоксводоканал», водоснабжение будет в этот день прекращено с 09:00 до 21:00 по таким адресам:

— Французский бульвар, 2-52, 1-87,
— пер. Шампанский,
— пер. Госпитальный,
— ул. Азарова,
— пер. Кренкеля,
— пер. Каркашадзе,
— пер. Дунаева,
— пер. Удельный,
— пер. Санаторный,
— пер. Спортивный,
— ул. Уютная,
— ул. Отрадная,
— ул. Морская.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Просмотров: 80

Смотрите также...

scroll to top