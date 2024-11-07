Первое когенерационное оборудование уже установлено ​​на одной из котельных Одессы

Программа развития ООН (ПРООН) в Украине предоставила Одессе газопоршневые когенерационные установки в рамках Программы зелёного восстановления энергетики Украины, чтобы помочь городу обеспечить критические потребности. Эта инициатива осуществляется благодаря поддержке правительств Норвегии, Швеции и Японии.

6 ноября на церемонии передачи представители этих стран презентовали первую установку, — сообщает на своей странице в Facebook мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Вместе с тремя уже в дороге установками оборудование повысит генерационную мощность города на 13,2 мегаватта. Это обеспечит около 450 тысяч жителей Одессы надёжным доступом к критическим услугам, покрывая примерно 45% энергетических потребностей города для водоснабжения, отопления и водоотвода, за исключением водозабора.

«Первая когенерационная установка уже установлена ​​на одной из котельных Одессы, и это результат нашей совместной работы», — подтвердил Труханов, подчеркнув, что «вместе с командой ПРООН, представителями посольств Японии, Норвегии и Швеции, мы уже реализуем важный проект децентрализации энергетической системы нашего города».

Особую благодарность Труханов выразил партнёрам из японской Йокогамы – «именно с ними я подписал меморандум в марте 2023 года, что позволило Одессе получить необходимое оборудование».

«Благодаря поддержке Японии, Норвегии и Швеции, мы не только установили первую установку, но и подготовили площадки для следующих. Этот проект поможет Одессе стать более устойчивой к энергетическим вызовам, которые мы уже пережили в предыдущих блэкаутах. Благодаря вам, наши международные партнёры, мы уверенно двигаемся к зиме с теплом и водоснабжением», — заключил мэр Одессы.

Фото: Геннадий Труханов/Facebook, «Одесса. Официально»/Telegram

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