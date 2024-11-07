Молдова временно закрывает КПП на границе с Украиной: в чём причина

На транзитном участке автодороги Одесса–Рени будет приостановлено движение грузовиков и легковых машин через границу Молдовы.

Об этом Государственная пограничная служба Украины 7 ноября сообщила в Facebook.

«По информации молдавских коллег, в период с 01.00 до 04.00 8 ноября на транзитном участке будут проводиться работы по установке оборудования для мониторинга движения транспортных средств», – проинформировали пограничники.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, который транслирует «1+1», подтвердил, что пограничные пункты на границе Украины и Молдовы ночью приостановят работу. По его словам, новое оборудование на границе должно улучшить пропускную способность КПП.

Он также проинформировал, что пересечение молдавской границы на Приднестровском участке закрыто.

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