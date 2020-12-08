В Молдове возбудили дело из-за попытки захвата здания консульства в Одессе

Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело о попытке захвата здания консульства Молдовы в Одессе.

Об этом сообщает молдавское издание TV8.

В ходе следствия установлено, что махинации со зданием проводились в интересах влиятельных лиц из Молдовы, а Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) и рабочая группа в этом вопросе выполняли роль оценщиков недвижимости.

Прокуроры установили, что 27 февраля 2019 года решением правительства была передана государственная недвижимость в частную собственность и заключён соответствующий договор.

По данным следствия, стоимость недвижимости, где располагается консульство Республики Молдова, составляет 450 526 долларов США, а стоимость участка земли – 1 312 000 долларов. При этом ответственные лица в МИДЕИ совместно с рабочей группой взяли на себя роль «оценщика» и обозначили, что цена здания составляет 520 тысяч долларов.

«Таким образом, официальные лица, принимавшие решения, действовали в интересах влиятельных людей из Молдовы и предприняли попытку захватить здание консульства Молдовы в Одессе и право распоряжаться землёй в обмен на недвижимое имущество с разницей в цене около 360 000 долларов», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Консульство Республики Молдова в Одессе располагается на территории санатория «Молдова» площадью около 40 соток. Рабочая группа совместно с МИДЕИ обязали Консульство переехать в двухэтажное здание площадью в десять раз меньше. Прежнее здание консульства было передано владельцу этого частного здания.

В июле этого года правительство отменило решение правительства от 2018 года о переводе Консульства в другое здание. Однако суд сектора Рышкановка оставил в силе решение правительства №142 от 27 февраля 2019 года.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2019 года в консульстве Республики Молдова проходили обыски силовиков Молдовы в рамках расследования дела о коррупции.