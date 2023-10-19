В Одесской области «уклонистов», бегущих за рубеж, пограничники ловят с помощью БпЛА

При реализации оперативной информации пограничники Подольского отряда Одесской области обнаружили с помощью беспилотников и задержали двух граждан Украины, которые намеревались незаконно попасть за границу.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Как выяснилось, жители Херсонской и Николаевской областей решили незаконно пересечь госрубеж с целью дальнейшего попадания в Молдову. Для этого через Интернет они связались с организаторами, которые сообщали, что им необходимо делать.

Цена таких услуг составляла $4500 с каждого.

Для реализации своих планов правонарушители доехали до железнодорожной станции в Одесской области и пешком прошли по указанному им маршруту в один из населённых пунктов возле украинско-молдовской границы. Однако с помощью БпЛА с тепловизионной камерой пограничники быстро обнаружили нарушителей, двигавшихся в сторону границы.

В отношении лиц, пытавшихся незаконно попасть за границу, составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Одесса News информировала о поимке в октябре 2023 года на транзитном участке автодороги Одесса-Рени оперативниками Белгород-Днестровского отряда трёх человек, которые пытались незаконно попасть в Молдову.

Фото и видео: Госпогранслужба

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