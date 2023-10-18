Парламент Грузии рассмотрел импичмент президенту

В парламенте Грузии 18 октября состоялось заседание, на котором рассматривался вопрос импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает телеканал Formula.

Поводом к импичменту послужили её поездки за границу, которые не были согласованы с правительством. Ранее министры не одобрили визиты президента в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.

1 сентября 2023 года в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что намерены объявить Зурабишвили импичмент.

16 октября Конституционный суд Грузии постановил, что Зурабишвили нарушила конституцию страны, отправившись в зарубежные поездки без разрешения правительства.

Процедура включала в себя выступления инициатора импичмента – представителя правящей партии «Грузинская мечта», президента, режим вопросов и ответов и заключительную речь. Парламенту нужно было 100 голосов, чтобы объявить импичмент.

86 депутатов поддержали импичмент, один – выступил против, остальные не принимали участия в голосовании.

Голоса за импичмент дала правящая партия «Грузинская мечта», пишет Netgazeti. Крупнейшая оппозиционная фракция «Национальное движение» объявила бойкот сессии по импичменту, некоторые депутаты были в зале, но не голосовали.

Выступая в зале перед голосованием, Зурабишвили заявила, что в зарубежных поездках не нарушала конституцию страны, в чем обвинила её правящая партия, а лоббировала предоставление Грузии статуса кандидата в члены Европейского союза.

«Вы не можете доказать, что я сделала что-то не так для европейской интеграции. Если не верите, можете проверить. Позвоните Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Шарлю Мишелю, Эммануэлю Макрону… Могу продолжить список… Это лидеры, от которых завтра зависит предоставление статуса. Этим процессом импичмента вы оскорбляете не только меня и вообще не меня, но и этих лидеров и ведёте страну к изоляции», – сказала она.

Президент отметила, с каким «трепетом» правительство и «Грузинская мечта» относятся к стране-агрессору России и её руководителям. Вместе с тем Зурабишвили призвала Евросоюз предоставить Грузии статус кандидата, чтобы не дать возможность РФ влияние на Тбилиси.

«Несмотря на этот антиевропейский импичмент, Грузию нельзя бросать, нельзя позволять России усиливать своё влияние в этом регионе», – подытожила она.

Кстати. Срок её полномочий истекает в 2024 году.

Одесса News информировала, что в мае 2022 года Зурабишвили сказала, что Грузия солидарна с Украиной, но не будет предоставлять стране оборонную помощь или открывать «второй фронт» против России.

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