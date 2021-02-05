Съезд оппозиционеров взял курс на импичмент Зеленского

4 февраля состоялся XXIV съезд политической партии «Опозиционная платформа-За жизнь» (ОП-ЗЖ), на котором было принято решение о начале процедуры импичмента Президента Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщается на сайте партии.

«Введение президентом персональных санкций против народного депутата, члена Политсовета партии Тараса Козака и блокирование работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является нападением на демократию, свободу слова и попыткой установления диктатуры», — говорится в сообщении.

В резолюции, принятой делегатами, отмечается: «Подписанием этого Указа В.Зеленский грубо нарушил Конституцию и законы Украины, принципы демократии и верховенства права, взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти».

Инициаторы резолюции подчеркнули, что Конституция Украины (ст.34) гарантирует каждому гражданину право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Конституция Украины (ст.62) прямо запрещает ограничение прав и свобод граждан, пока их вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

В связи с этим делегаты Съезда постановили:

депутатской фракции партии в Верховной Раде Украины начать процедуру отстранения Зеленского от должности Президента Украины в порядке импичмента

руководящим органам Партии скоординировать необходимые политические, юридические и организационные ресурсы для защиты прав, чести, достоинства и деловой репутации народного депутата Украины, члена Политсоветапартии Тараса Козака, а также прав журналистских коллективов телевизионных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK

областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента Президента Зеленского за нарушение Конституции и законов Украины, противоправное закрытие телевизионных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK в частности.

местным партийным организациям обеспечить разъяснение позиции партии по вопросам импичмента украинскому обществу.

Лишённое законных оснований блокирование работы телеканалов – это наступление на демократию и шаг к диктатуре, прокомментировал происходящее народный депутат Николай Скорик.

«Сутки на абсолютно незаконной основе блокируется работа телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Происходят какие-то совершенно противозаконные действия, я бы сказал даже, что вчерашний комментарий секретаря СНБО Данилова – это явка с повинной. И, как мы видим, вопросом доказательств даже никто не обеспокоен. Если бы они были у СБУ – мы бы уже увидели целые фильмы об этом. Получена команда сделать, а что относительно доказательств – они верят в то, что ответственность за их незаконные действия не наступит. Но она будет, потому что это готовый состав преступления. То же самое касается действий президента относительно Конституционного Суда – это может стать основанием для импичмента», – подчеркнул парламентарий.

Как сообщала Одесса News, по словам Председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, «Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение».

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