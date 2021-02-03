Медведчук о закрытии телеканалов: «…Аннушка уже купила подсолнечное масло…»

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал введённые 2 февраля санкции Совета Национвльной безопасности Украины.

Текст его заявления опубликован на сайте ОП-ЗЖ.

«Владимир Зеленский ввёл санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Это решение является абсолютно незаконным, поскольку согласно части второй статьи 1 Закона Украины «О санкциях», они «могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства…», а народный депутат Тарас Козак – гражданин Украины, и телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK являются украинскими юридическими лицами.

Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под ёлочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к «прикольным видосикам»? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы – о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом. О том, почему Президент позволяет себе цинично и грубо нарушать Конституцию и законы. И на эти вопросы придётся дать ответы, как бы он ни хотел этого избежать.

Причина падения рейтинга действующего Президента и его партии не в работе телеканалов, а в том, что каждый день простые люди, беря в руки платёжки за коммунальные услуги, не получая помощи в предупреждении коронавируса, сидя дома из-за бессмысленного локдауна, лишаясь права свободно говорить на родном языке, понимают – их цинично обманули, продолжают обманывать, а теперь начали применять насилие, издевательства и принуждение к несогласным. Сегодня Президент Зеленский одним росчерком пера вышвырнул на улицу полторы тысячи журналистов и работников трёх телеканалов и лишил миллионы зрителей права на получение объективной информации.

Окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, сделали из него инструмент властного беспредела, убеждая Президента в его исключительности и праве принимать противозаконные решения. Но за такие решения неизбежно придётся нести ответственность. На ум приходит пророчество из запрещённой властью Зеленского книги «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова: «…Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила».

Как сообщала Одесса News, Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против народного депутата Тараса Козака и телеканалов Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne, Zik.

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