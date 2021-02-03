В Одессе пожар на Скосной: погиб хозяин квартиры

2 февраля в 19:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Скосной.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Прибыв на место пожара, спасатели установили возгорание в квартире на первом этаже трёхэтажного жилого дома.

Отмечается, что уже через 20 минут после звонка в ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 3 м.кв.

«В результате пожара погиб хозяин дома. Причина пожара — устанавливается», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 30 января в Одессе произошли два пожара, в результате которых сгорели 2 человека.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod