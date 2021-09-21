Стало известно, какие в мире города самые безопасные

Индекс безопасных городов, который сравнивает города по направлениям цифровой безопасности, безопасности для здоровья, безопасности инфраструктуры, личной безопасности, а также экологической безопасности, обнародовал свежий рейтинг Economist Intelligence Unit (SCI) 2021 года.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на сайт индекса самых безопасных городов мира.

Отмечается, что в категории цифровой безопасности лидерство досталось австралийскому Сиднею.

В категории безопасности для здоровья победила столица Японии Токио.

В номинации безопасная инфраструктура победителем стал китайский автономный регион Гонконг.

По рейтингу личной безопасности человека лидирует столица Дании — Копенгаген, в экологической безопасности первенство получила столица Новой Зеландии — Веллингтон.

Как сообщала Одесса News, по данным Института экономических исследований, Одесса оказалась на последнем месте бизнес-рейтинга и первом по коррупции среди 45 самых крупных городов Украины.

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