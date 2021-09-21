Терапевтическое отделение Еврейской больницы в Одессе закрыли из-за вспышки COVID

До 28 сентября терапевтическое отделение Одесской городской клинической больницы №1 (Еврейской больницы) не будет функционировать из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает ТАЙМЕР.

Отмечается, что о вспышке COVID-19 в терапевтическом отделении больницы стало известно 14 сентября.

«Коронавирус в ГКБ №1 Одессы занёс пациент, получивший ложный отрицательный результат теста на наличие инфекции», — сообщил заместитель директора Одесского областного лабораторного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Сергей Дементьев.

По его словам, причиной вспышки стал мужчина, поступивший с подозрением на воспаление лёгких. Как и положено в таких случаях, ему провели экспресс-тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, поэтому его поместили в общую палату. Но, как оказалось, на самом деле мужчина был заражён, что и стало причиной вспышки в учреждении.

По данным Сергея Дементьева, к 20 сентября число заразившихся в больнице выросло до 13 человек. В настоящее время отделение закрыли на карантиин на 14 дней — до 28 сентября.

Как сообщала Одесса News, в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Фото: «Одесса»

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