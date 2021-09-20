В Украине с 20 сентября вступили в силу новые карантинные ограничения

В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19, предусмотренные постановлением «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 г. №1236 и от 29 июня 2021 г. №677», которое правительство приняло 13 сентября.

Как сообщает Минздрав, изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (жёлтую или зелёную отметку) и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. Так называемый жёлтый сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а «зелёный» — о полном курсе.

В случае введения жёлтого уровня эпидемической опасности упрощены требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с «жёлтыми» или «зелёными» COVID-сертификатами.

В то же время ограничения жёлтого уровня эпидопасности не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь «жёлтый» или «зелёный» COVID-сертификаты.

Отмечается, что окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остаётся за владельцем.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников имеют «зелёный» COVID-сертификат.

Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов, «зелёного» COVID-сертификата.

Лицо, пересекающее границу Украины, при условии наличия «жёлтого» или «зелёного» сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 может не проходить самоизоляцию.

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболел 131 одессит.

По данным на 20 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 166 пациентов с COVID-19, из них 59 человек в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 107 пациентов, из них восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходит лечение 91 пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №3 — 14 детей.

На 20 сентября в двух опорных больницах Одессы свободны 268 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы шесть новых случаев COVID-19 у детей, четыре мальчика и две девочки находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщала Одесса News, одесситы демонстрируют своё безразличие к защите от коронавируса.

Инфографика: Укринформ, «Одесса»

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