Желающих посмотреть на неотразимых мужчин приглашает одесская филармония

Если вы ожидаете простого стрип-шоу, вы его здесь не найдёте.

MEN’$ подготовили самую горячую программу, чтобы покорить женские сердца с помощью шоу-представлений в стиле LAS Vegas Style практически по системе «всё включено». Шоу длится два часа и полно азарта и неожиданных сюрпризов от наших неотразимых МУЖЧИН.

Мужчины не стесняются хвастаться своим точёным прессом, стальными мускулами и соблазнительными движениями. Их обаяние, юмор и внутренний «плохой мальчик» разожгут жар в любом зале.

Каждое выступление оформлено в уникальном стиле, который соответствует фантазии любой женщины.

«Male Empire Night_Out Show» предлагает именно то, что обещает название: профессиональное и чувственное шоу, сохраняющее мужскую силу хорошо тонированного мужского телосложения и харизматичных личностей, которые знают, как сводить женщин с ума от желания.

За два года более 150 выступлений в США и 80 по всей Европе.

Это шикарное вечернее шоу для женщин (+18).

Цена билетов от 250 до 2000 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 25 сентября, суббота, 19:00

Место проведения: Филармония

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