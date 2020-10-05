Одесский Дом клоунов приглашает на «Дино-шоу»

«Дино – шоу. Мультимедийное приключение» — это развлекательное, интерактивное шоу с участием смешных и забавных динозавров и весёлых ведущих.

Каждому юному зрителю на время шоу выдаётся интерактивная палочка. В фойе всех зрителей будет ожидать ДИНО фото зона.

Познавательный и простой сюжет с захватывающими фактами и научными открытиями о динозаврах, и всё это в игровой форме. Дети и их родители полностью увлечены представлением от начала до конца, и никто не останется равнодушным!

Это шоу одновременно будет поучительным, образовательным, развлекательным и интересным как для маленьких детей, так и для детей постарше.

Весёлые и забавные динозавры повеселят зрителей своими зажигательными танцами, играми и конкурсами, доставят удовольствие и массу невероятных впечатлений!

Длительность шоу – 1 час.

Рекомендовано для возрастной категории от 5 лет.

Цена билетов от 150 до 250 гривен. Их можно купить здесь.

Дата проведения и начало: 10 октября, суббота, 11:00.